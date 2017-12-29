國人上網率再創新高 有助推升明年行動支付使用人數

國發會今 (29) 日公布「106 年數位機會調查」，一般民眾上網率 82.3%，年增 2.6 個百分點，手機族行動上網率 87.4%，年增 4.3 個百分點，雙雙創下新高，調查還顯示，有 10.1% 曾使用手機行動支付；國發會認為，在明年全面推動行動支付業務下，使用手機支付人數應會大幅提升。

根據調查，各年齡層的上網率中，成長幅度最大的是 50-59 歲區間的民眾，上網率由去年 74.1% 成長至 83.3%，50 歲以下世代上網率則都超過 96%，明顯屬於網路世代。

國發會國人上網率創新高。(圖：國發會提供)

根據個人家戶數位機會調查結果顯示，「社會生活參與」是國人上網最熱衷的活動，其中，最顯著的是即時通訊與社群軟體 (96.8%)，其次依序為使用網路電話 (86.3%)、線上影音 (84.6%) 及查詢新資訊 (84.4%)。