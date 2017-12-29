N.Flying拍MV狂調酒　宰鉉喝到「起生理反應」

南韓樂團N.Flying今（29）日抵台，將於明晚七點在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會。他們特地接受媒體訪問，聊到新成員柳會勝的加入，柳會勝說：「來到這團體後，哥哥們變成我人生的一部分，覺得每天都過得非常開心！」希望能一直這樣生活下去，人生就感到滿足。

柳會勝是今年六月加入N.Flying，問起他與其他四人的第一印象？他坦言一開始有嚇到，「那時候見到哥哥們時，我還是一位練習生，只是一般人，他們是藝人，可是他們卻先來找我說話，也給我很多音樂上的建議，我覺得他們很棒！」