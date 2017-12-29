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娛樂

N.Flying拍MV狂調酒　宰鉉喝到「起生理反應」

記者陳雅蘭／台北報導2017/12/29 20:48
▲南韓男團 N.Flying。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲南韓男團 N.Flying。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

南韓樂團N.Flying今（29）日抵台，將於明晚七點在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會。他們特地接受媒體訪問，聊到新成員柳會勝的加入，柳會勝說：「來到這團體後，哥哥們變成我人生的一部分，覺得每天都過得非常開心！」希望能一直這樣生活下去，人生就感到滿足。

柳會勝是今年六月加入N.Flying，問起他與其他四人的第一印象？他坦言一開始有嚇到，「那時候見到哥哥們時，我還是一位練習生，只是一般人，他們是藝人，可是他們卻先來找我說話，也給我很多音樂上的建議，我覺得他們很棒！」


▲南韓男團 N.Flying。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

也因為柳會勝的加入，讓N.Flying多了一位主唱，問起李承協跟柳會勝怎麼協調歌唱部分？光珍就說，兩位主唱都有自己的顏色，都瞭解優缺點在哪，所以會從中協調。但一個樂團除了主唱，其實其他樂手也很重要，對於有兩個主唱這件事，沒有造成他們太大困擾，反而覺得能融合音樂最重要，團員之間無法做比較。

N.Flying第三張迷你專輯《THE HOTTEST : N.Flying》將於1月3日發行，MV預告已釋出，團員更透露拍攝趣事，透露MV中有舉杯的橋段，當時為了調出符合MV色彩的酒，宰鉉試喝了數杯，笑說當時都喝到「有點生理反應」；問起新歌明天會不會在粉絲見面會上表演？他們認為畢竟是一月才發行，所以不會演唱，但會帶來更好的演出回饋給歌迷。

更多N.Flying報導可至粉樂NOW觀看：N.Flying光珍愛運動成痴　備好運動服拉成員一起跑步


▲南韓男團 N.Flying。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

 

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