川普時代假新聞當道 嘲諷新聞另闢蹊徑

（中央社紐約29日綜合外電報導）荒謬和誇大是政治嘲諷2大要素，但在川普掌權和「假新聞」當道的時代，不再有效。這使喜劇演員和脫口秀主持人必須改變手法，才能博君一粲。
「洋蔥新聞」（The Onion）、The Flipside和「波洛維茲報導」（The Borowitz Report）等一堆嘲諷網站和專欄之所以聲名大噪，都是因為扭曲新聞，使帶有幽默性，以公然嘲弄真實。
這樣的模式原本與真實新聞形成對比，但隨著川普頻頻推文和假新聞網站充斥，兩者界線已經模糊。
波洛維茲（Andy Borowitz）自2001年開始在「紐約客」（The New Yorker）雜誌撰寫諷刺性專欄「波洛維茲報導」（Borowitz Report），他說，「真實的荒謬性完全超乎想像」。
他強調：「所以我認為，要超越現況中的荒謬，只會徒勞無功。」
他說：「我的確多少摘錄了一些現況，或許加入了稍微比較直率與不加修飾的觀點。」
他指出，雖然如此，使人開懷大笑的必要性仍空前明顯，因為「我們發現自己所處的現況十分可怕」。
不過他也指出，在前總統歐巴馬時代，嘲諷時事的困難性已增加，因為「經濟改善了，白宮沒有醜聞，總統本人又廣受全球敬重，同時還提升了美國的國際形象」。
在「假新聞」時代，波洛維茲確保了他的專欄被貼上明顯的嘲諷標籤，走的是幽默路線，以免有人誤以為他的玩笑是真實報導。
他說：「很明顯，我們不是要愚弄任何人，我們不是要惡作劇。」（譯者：中央社嚴思祺）1061229