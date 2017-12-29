川普時代假新聞當道 嘲諷新聞另闢蹊徑

（中央社紐約29日綜合外電報導）荒謬和誇大是政治嘲諷2大要素，但在川普掌權和「假新聞」當道的時代，不再有效。這使喜劇演員和脫口秀主持人必須改變手法，才能博君一粲。

「洋蔥新聞」（The Onion）、The Flipside和「波洛維茲報導」（The Borowitz Report）等一堆嘲諷網站和專欄之所以聲名大噪，都是因為扭曲新聞，使帶有幽默性，以公然嘲弄真實。

這樣的模式原本與真實新聞形成對比，但隨著川普頻頻推文和假新聞網站充斥，兩者界線已經模糊。

波洛維茲（Andy Borowitz）自2001年開始在「紐約客」（The New Yorker）雜誌撰寫諷刺性專欄「波洛維茲報導」（Borowitz Report），他說，「真實的荒謬性完全超乎想像」。