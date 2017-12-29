纜車配透明車廂 高空縱覽日月潭

黃瑞奇表示，日月潭纜車全長1877公尺，塔柱最高海拔1044公尺，全部86個車廂有紅、黃、藍、綠色，其中，綠色為22個透明車廂，地板由3層強化玻璃組成，提供遊客360度寬廣視野，尤其在微笑山谷上空、離地50層樓高度縱覽日月潭，景色更是絕佳。

元旦連假登場，南投縣旅遊勝地日月潭31日舉辦跨年煙火晚會，估計湧入不少遊客，日月潭纜車趁勢在今天推出全新透明水晶車廂加入運轉。九族文化村經理黃瑞奇說，22個透明車廂可讓遊客看穿腳下透明地板，隨著景色逐漸遠離，彷彿飛翔空中。

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）日月潭纜車今天啟用透明車廂，強化玻璃地板提供寬廣、無死角視野，縱覽日月潭景緻。日月潭管理處也提醒遊客，連假期間到日月潭注意交管，部分路段開放或禁止停車。

日月潭國家風景區管理處提供兩天一夜跨年玩法。白天到水社耶穌堂喝下午茶、品嚐紅豆鬆糕，再到涵碧通用步道走走，或是騎單車穿梭水社到向山自行車道，感受落羽松映照潭面美麗景色，晚間到梅荷園、伊達邵碼頭參加跨年花火派對，元旦清晨到金龍山迎曙光。

日月潭管理處表示，還可到文武廟參觀蘭花市集，選購蘭花增添喜氣，再到日月潭纜車坐透明車廂，由高空欣賞壯麗湖景；連假到日月潭須配合交通管制，部分路段禁止停車，31日若中興停車場滿，可停向山停車場，再搭免費接駁車到水社參加跨年活動。1061229