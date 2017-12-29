鴻海釋出夏普特別股　處分利益逾2524億日圓

鴻海今（29）日董事會通過，將2016年所取得的夏普C類無表決權特別股總共 1,136,363股，出售給ES Platform LP (Employee Stock Platform Limited Partnership)。這是由員工籌組成立之合夥企業，總金額約達日幣3,524.9億元，預估集團處分利益逾日幣2,524億元（約折合新台幣673億元）。鴻海指出，這將讓夏普將成為集團與員工共同的中長期投資目標，藉以吸引優秀人才留任，增強集團整體競爭力。

鴻海今日傍晚在證交所召開視訊重訊，由發言人邢治平親自說明轉讓持有夏普特別股股票給員工。夏普C類無表決權特別股原始取得成本為每股日幣88,000元。由於此次交易特別股為非具流通性之股份，依據第三方獨立單位出具之公允價值評鑑報告書訂定價格為每股日幣310,192元，夏普的普通股28日收盤價則為日幣3,850元（相當於每股特別股日幣385,000元），預估集團處分利益逾日幣2,524億元。

鴻海聲明，夏普C類特別股需2018年8月之後，經夏普本社同意始能轉換成具流通性之普通股。透過此平台，夏普將成為鴻海集團與員工共同的中長期投資目標，藉以吸引優秀人才留任，增強集團整體競爭力。

2016年3月底，時任鴻海集團副總裁、尚未任職夏普社長的戴正吳表示，鴻海集團，包括鴻海、鴻準與董事長郭台銘個人名義，擬以每股日幣88元，取得夏普增資發行新股後約66%，總投資金額達2888.12億日圓，並另斥資999.999億日圓購買夏普新發行之無表決權C類特別股11,363,636股，當時戴正吳表示這屬於技術投資，有策略性意義，將協助夏普創新，隨後4月2日鴻夏雙方於日本大阪堺市舉行簽約儀式。