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影／大慶商工紅白歌唱賽　男老師反串跳抖肩舞博滿堂彩

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/29 19:24
▲大慶商工舉辦師生歌唱紅白大對抗，參加學生無一不拿出看家本領，老師穿上網襪扭腰擺臀秀性感，果然讓學生們全都笑趴在地。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）
▲大慶商工舉辦師生歌唱紅白大對抗，參加學生無一不拿出看家本領，老師穿上網襪扭腰擺臀秀性感，果然讓學生們全都笑趴在地。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

歲末聯歡之師生紅白歌唱大賽是大慶商工獨特的活動，進入決賽的選手各個展現精采的表演力拚前三名。老師們也不遑多讓唱了幾首歌曲帶動氣氛，讓全校歲末Hing到最高點，迎接全新的一年。


▲大慶商工舉辦師生歌唱紅白大對抗，參加學生無一不拿出看家本領。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

彰化縣員林市大慶商工，29日舉辦師生歌唱紅白大對抗，嚴肅的老師們全都「大解放」，女老師穿上網襪，扭腰擺臀秀性感，男老師們更是不惜犧牲形象，穿女裝大跳「抖肩舞」，精彩演出，讓全校學生笑翻天！


▲大慶商工舉辦師生歌唱紅白大對抗，參加學生無一不拿出看家本領。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

由校長李社源領軍「能歌擅舞」的老師與校內海選出的10組學生參加師生對決，學生們展現青春活力，大秀歌喉外，更使出渾身解數搞笑，還有學生展現大將之風，一邊唱歌，一邊與學生們握手，宛如大明星。

比賽開始由校長首先與第一組學生PK，後續由學生抽籤對決老師，比賽過程精彩絕倫，尤其是一開場校長的開唱讓全校師生為之驚艷，原來校長深藏不漏，歌喉好到讓學生甘拜下風。


▲大慶商工舉辦師生歌唱紅白大對抗，參加學生無一不拿出看家本領，老師穿上網襪扭腰擺臀秀性感，果然讓學生們全都笑趴在地。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

時尚三忠的蔡正洋，反串西洋鐵肺小天后-雅瑞安娜.格蘭德，不論打扮及歌聲都有如本尊親臨現場，將整個比賽掀到最高潮。不讓學生們專美於前，老師們也犧牲形象「撩落去」，有女老師穿上黑色網襪及緊身裙，批上彩帶，扭腰擺臀，伴隨音樂，展現性感風情，還有穿著黑色網襪與小短裙的「男」老師，撩起裙擺，露出夾在大腿上的紅包，誘惑男老師取走紅包，逗得學生們笑聲、哨聲連連。


▲大慶商工舉辦師生歌唱紅白大對抗，參加學生無一不拿出看家本領，老師穿上網襪扭腰擺臀秀性感，果然讓學生們全都笑趴在地。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

李社源說，師生紅白對抗賽幾乎已成了大慶的傳統之一，每年透過師生對抗賽，不但能營造更歡樂的校園氣氛，也拉近師生彼此的距離，還能激發大家表演創意，已成了師生們每年最期待的活動。

關鍵字大慶商工歲末聯歡紅白歌唱賽抖肩舞
綠遊農場智慧導覽賽　中州科大佳績嘉縣樂齡成果展　大同國小熱鬧滾滾

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