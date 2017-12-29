善盡社會責任　大葉大學研發熱敷護具服務在地護理之家

因應政府推動長照2.0，大葉大學醫療器材設計與材料學士學位學程主任賴峰民，29日帶領碩士生涂哲維、大四生陳琬宜、顧承晉、大三生王品貽到員林良成護理之家，將實驗室研發的「具有熱敷效果的手腕護具」讓長輩們試用，同時傾聽阿公阿媽們的需求，作為未來輔具設計的參考。

賴峰民表示，學院獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，由老師帶領學生走出校園，與在地長照或養護機構合作，不只是師生的創作研發可用於服務老人，善盡社會責任，也將依長者需求設計輔具，提升銀髮族照護品質與生活品質。通過這個計畫，除了讓學生能與使用者面對面，了解使用訴求，學生也能發展創新價值，學習如何將專業知識化為助人的力量。



▲大葉大學醫材學程師生研發的手腕護具，接上行動電源就能熱敷。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

醫材學程大四生陳琬宜指出，他們帶著自己開發的手腕護具，讓阿公阿媽試戴，這款護具只要接上行動電源就可以加熱，維持40到50度左右的溫度，發揮熱敷的作用。銀髮長輩常有手腳冰冷的問題，因為對於護具能熱敷，都覺得可以讓手部更舒適，反應很好，還建議他們要研發腳掌、膝蓋、腰部的熱敷護具。



▲大葉大學醫材學程師生到良成護理之家服務。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

碩士生涂哲維說，到良成護理之家服務，一方面聽到阿公阿媽使用輔具的意見，另一方面從現場工作人員的分享，了解銀髮族日常生活的不便，對於實驗室設計輔具很有幫助。聽到阿媽稱讚他們很乖很會念書，他們製作的手腕護具戴起來溫溫熱熱的，很舒服也不用擔心手冰冰的是不是血液循環不好，覺得很有成就感。