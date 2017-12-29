印度財長：經濟成長放緩至7.1%

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）今天在國會下院報告時表示，印度2016至2017財政年度的經濟成長放緩，國內生產毛額（GDP）成長率從2015至2016財年的8%放緩至7.1%。
賈特里指出，印度經濟成長放緩是反映印度工業與服務業成長放緩；一個國家的經濟成長取決於若干因素，包括結構性、外部、財政與貨幣等因素影響。
他在國會下院（Lok Sabha）表示，2016年全球經濟成長率偏低，加上印度固定投資占GDP的比例下滑、企業資產負債平衡的壓力，及工業領域信貸成長較低等，成為印度2016至2017財年經濟成長較低的部分原因。
根據印度中央統計局（Central StatisticsOffice）的最新統計，按固定價格計算的2014至2015財年、2015至2016財年及2016至2017財年的國內生產毛額成長率分別是7.5%、8%和7.1%。
這份統計報告也顯示，按固定價格計算，印度2017至2018財年的第1、第2季GDP成長率分別是5.7%和6.3%。
不過，賈特里強調，儘管印度經濟成長放緩，但根據國際貨幣基金（IMF）的報告，印度仍是全球2017年經濟成長第二快的主要經濟體，也是全球2016年經濟成長最快的主要經濟體。
賈特里說，政府已採取各種措施來推動經濟成長，包括給予製造業刺激、對運輸和電力業及城鄉基礎建設採取具體措施促進成長，同時對外商直接投資政策進行全面改革，也為紡織業提供特別刺激方案。
他指出，政府推出的其他刺激經濟成長措施還包括降低年營業額5億盧比（新台幣近2.5億元）企業的營業稅，進一步改善經商環境，及致力推動數位經濟；同時，還推動破產法等改革。1061229