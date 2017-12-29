印度財長：經濟成長放緩至7.1%

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）今天在國會下院報告時表示，印度2016至2017財政年度的經濟成長放緩，國內生產毛額（GDP）成長率從2015至2016財年的8%放緩至7.1%。

賈特里指出，印度經濟成長放緩是反映印度工業與服務業成長放緩；一個國家的經濟成長取決於若干因素，包括結構性、外部、財政與貨幣等因素影響。

他在國會下院（Lok Sabha）表示，2016年全球經濟成長率偏低，加上印度固定投資占GDP的比例下滑、企業資產負債平衡的壓力，及工業領域信貸成長較低等，成為印度2016至2017財年經濟成長較低的部分原因。