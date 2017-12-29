鴻海處分夏普C類股 讓渡日明年1月底

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海擬處分夏普C類特別股出售給鴻海員工籌組的合夥企業，預估集團處分利益超過2524億日圓。夏普公告，讓渡日預定2018年1月30日。

鴻海今天傍晚在證交所召開視訊說明會，由發言人邢治平親自說明轉讓持有夏普股票給員工。

邢治平表示，鴻海今天董事會通過，將2016年所取得的夏普C類無表決權特別股，總共113萬6363股，出售給ES Platform LP（Employee Stock PlatformLimited Partnership）由鴻海員工籌組成立的合夥企業，總金額約3524.9億日圓。