鴻海處分夏普C類股 讓渡日明年1月底

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海擬處分夏普C類特別股出售給鴻海員工籌組的合夥企業，預估集團處分利益超過2524億日圓。夏普公告，讓渡日預定2018年1月30日。
鴻海今天傍晚在證交所召開視訊說明會，由發言人邢治平親自說明轉讓持有夏普股票給員工。
邢治平表示，鴻海今天董事會通過，將2016年所取得的夏普C類無表決權特別股，總共113萬6363股，出售給ES Platform LP（Employee Stock PlatformLimited Partnership）由鴻海員工籌組成立的合夥企業，總金額約3524.9億日圓。
夏普C類無表決權特別股（每一股特別股得轉換為100股普通股）原始取得成本為每股8萬8000日圓。
此次交易特別股是非具流通性股份，邢治平指出，依據第三方獨立單位出具公允價值評鑑報告書，訂定價格每股31萬192日圓，夏普的普通股28日收盤價3850日圓（相當於每股特別股38萬5000日圓），預估集團處分利益逾2524億日圓。
邢治平表示，夏普C類特別股需明年2018年8月之後，經夏普本社同意始能轉換成具流通性普通股。
透過此平台，邢治平指出，夏普將成為集團與員工共同的中長期投資目標，藉以吸引優秀人才留任，增強集團整體競爭力。
根據夏普公告，C類無表決權特別股讓渡時間暫定是2018年1月30日，讓渡價格總額是3524.9億日圓。1061229