基本工資2年漲2000 總統：近國民黨8年水準

至於民進黨與勞工朋友的關係，蔡總統說，去年勞基法修法過程中，面臨勞工朋友與很多現在處於轉型困難的中小企業之間，如何維持平衡的問題。

蔡總統說，政府持續推動產業轉型，前瞻基礎建設計畫預算通過，景氣也開始在恢復，希望整個經濟可以走向一個正向循環，從信心面來看，她覺得應該是有好轉情況。

（中央社記者葉素萍、范正祥桃園29日電）總統蔡英文今天說，民進黨對於勞工朋友的照顧，非常盡力，2年內調整將近新台幣2000元的基本工資，「已經非常接近國民黨執政8年期間的水準」。

她說，中小企業提供台灣約80%的就業機會，有些中小企業做得非常好，但不可否認，有些中小企業確實在生存邊緣掙扎，民進黨一方面要保護提升勞工權益，另一個角度，在過渡期間，也必須要給中小企業有些空間轉型。

蔡總統認為，無論是上次的（勞基法）修法跟這次的修法，民進黨執政期間，確立了週休二日、加班費提高，基本工資在2年之內就調整了將近2000元，換句話說，「我們對於勞工朋友的照顧，其實還是非常、非常的盡力」；2年調整將近2000元的基本工資，「已經非常接近國民黨執政8年期間的水準」。

她說，政府會持續找尋調高基本工資的空間，努力保護勞工權益、處理就業問題、創造比較高值的就業機會，這是全面性的問題，如果以一次的修法，在幾個問題上來定位民進黨與勞工之間關係的翻轉，「我覺得這個有點不太公允」。

蔡總統強調，去年520以來，政府持續改善勞工朋友的就業與勞動條件，或許，在這次修法上有很多不同意見，造成很多人不諒解，不過法案還在立法院協商當中，「我們也希望後續的協商可以好好地坐下來談，談出一個大家可以共同接受的方法，如果只是對抗的話，最後出來的立法，就不會是符合大家共同期待的立法」。

另外，被問到去年總統大選與競選對手朱立倫辯論談及調整基本工資一事，蔡總統表示，過去她在競選辯論時也贊成要有基本工資法，讓整個基本工資的訂定有個制度，而不是在選舉時突然爆出來要調整。

蔡總統並澄清，當時她在競選辯論已講到，並不是反對調整基本工資，而是反對競選對手認為調整基本工資這個因素就可以促使經濟成長。1061229