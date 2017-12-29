異國姻緣落幕 警尋家屬助落葉歸根

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）自柬埔寨嫁來台灣多年的74歲陳姓老婦，因丈夫過世獨居苗栗通霄多年，日前晨運疑心肌梗塞身故，警方不忍她在台無子女後代處理後事，積極尋得故鄉家屬，助她落葉歸根。

一段台灣與柬埔寨的異國姻緣，因男女主角相繼離世而落幕，女方家屬今天捧著骨灰罈，順利搭機返回柬埔寨故鄉安葬。

苗栗縣通霄警察分局今天表示，通霄鎮一名丘姓退休員警早年因元配過世，續弦迎娶來自柬埔寨、同樣喪偶的陳姓婦人，兩人婚後未再生育；17年前邱姓退休員警過世，陳婦自此獨居警眷宿舍。