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娛樂

黃明志對抗酸民有一套　用「三不」應對

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/29 19:45
▲黃明志對於酸民有「三不」招數應對。（圖／量能文創提供 , 2017.12.29）
▲黃明志對於酸民有「三不」招數應對。（圖／量能文創提供 , 2017.12.29）

 一直為年輕人發聲，擅長以動人K歌旋律配上直白莞爾歌詞、創作自成一派的「大馬創作鬼才」黃明志，這次特別獲MyMusic邀請，特別擔任「WTF, don’t Judge」形象活動大使，傳達「音樂讓你做自己」的創作態度，黃明志特別表示，｢無論你有甚麼想法，就用自己最擅長的方式表達出來，不要去顧慮別人怎麼想。」

值得一提的是，這次形象主題加入了當今流行的網路用語－「WTF」，黃明志覺得頗符合自己的黑色幽默風格，因此表示，｢我創作的東西，尺度比較多樣化比較大膽，用輕鬆的態度去傳達一些事情。所以通常讓我覺得比較WTF的，可能是比較沒有幽默感的人吧，他們會把一些玩笑或是很輕鬆的事情，鬧得很大或很嚴肅來看待。」


▲黃明志擔任「WTF, don’t Judge」形象活動大使，傳達音樂做自己的態度。（圖／量能文創提供 , 2017.12.29）

出道以來常遇到網路上許多激烈酸言酸語的黃明志，面對酸民攻擊，自有一套解決方式。他提到：｢最好的方式就是『三不』，不理會、不回應、不生氣！因為這些人的意見沒有建設性跟意義，ㄧ有建設性的批評我們會去聆聽並給予回應，因為這些人是為我們好的，但有時酸民講的話不但沒意義甚至是惡意的，所以不需要有交流。」問黃明志有無看過最惡意的留言？他說，｢有啊！像是罵到我的家人或父母，看了當然會很生氣，但那是之前啦！現在看淡了就習慣了，就不會有什麼反應，就當他們講廢話！」

關鍵字黃明志wtfdon’t judge
玖壹壹祭出壓軸大禮　新曲謝酸民好友憂鬱輕生　聖結石忍痛寫歌悼念

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