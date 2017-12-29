黃明志對抗酸民有一套　用「三不」應對

一直為年輕人發聲，擅長以動人K歌旋律配上直白莞爾歌詞、創作自成一派的「大馬創作鬼才」黃明志，這次特別獲MyMusic邀請，特別擔任「WTF, don’t Judge」形象活動大使，傳達「音樂讓你做自己」的創作態度，黃明志特別表示，｢無論你有甚麼想法，就用自己最擅長的方式表達出來，不要去顧慮別人怎麼想。」

值得一提的是，這次形象主題加入了當今流行的網路用語－「WTF」，黃明志覺得頗符合自己的黑色幽默風格，因此表示，｢我創作的東西，尺度比較多樣化比較大膽，用輕鬆的態度去傳達一些事情。所以通常讓我覺得比較WTF的，可能是比較沒有幽默感的人吧，他們會把一些玩笑或是很輕鬆的事情，鬧得很大或很嚴肅來看待。」