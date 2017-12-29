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金融監理沙盒三讀通過 全球首創入法國家 最快明年Q

鉅亨網2017/12/29 19:10
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立法院今 (29) 日三讀通過俗稱金融監理沙盒的「金融科技發展與創新實驗條例」，明定金管會核准辦理創新實驗期間以 1 年為限，可延長 1 次，最長不超過 6 個月，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過 3 年。本法完成立法後，台灣成為繼英國、新加坡、澳洲及香港後，第 5 個擁有監理沙盒制度的國家，也是全球首個將監理沙盒機制入法的國家。對此，金管會主委顧立雄表示，相關子法將在 2018 年第一季底前出爐，最快第二季金融科技公司就可開始申請實驗。

三讀條文明定，主管機關核准辦理創新實驗期間，以 1 年為限，但創新實驗期間屆滿 1 個月前，可向主管機關申請核准延長，以一次為限，最長不得超過 6 個月。若創新實驗內容涉及應修正法律，延長不以一次為限，全部創新實驗期間不得超過 3 年。

至於最長 3 年的實驗期間，也超過英國的 3 至 6 個月、新加坡 6 至 9 個月，以及澳洲的 12 個月，是目前全球最長的實驗期間，讓申請實驗金融創新的業者有更長的時間驗證。

顧立雄表示，該條例將營造適合業務發展的友善法規環境，對我國金融科技發展及金融業競爭力提升助益良多，相關子法將在 2018 年第一季底前出爐。

至於何時開放金融科技業者申請實驗？顧立雄表示，待子法完善後，最快第二季金融科技公司就可開始申請實驗，而可申請條件依據該條例規定，只要是我國自然人、獨資、合夥事業或法人均得申請屬於金管會依法許可金融業務範疇之創新實驗，非我國居住民亦得由代理人協助申請。

顧立雄強調，金管會將有專責單位辦理創新實驗之申請、審查及評估等事宜，並邀請專家、學者及相關機關（構）共同參與。

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