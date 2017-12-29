NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈爭取學校經費　吳琪銘邀林騰蛟會勘最美海岸新景點　日落大道成賞鳥區勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

醫療法82條修正 醫界盼治療更積極

中央社2017/12/29 19:04
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北29日電）醫療法第82條今天修正通過，提高醫療刑責門檻。醫界表示樂見，認為可望減少防禦性醫療，醫師能更積極治療患者，也盼醫療爭議、調解、賠償等配套儘快研議，讓協調機制更完整。

立法院會今天透過表決三讀修正通過醫療法第82條，將醫師與醫事人員的醫療刑責合理化，明訂執行醫療業務的機構如因故意或過失損害病人，須負損害賠償責任，盼讓醫療刑責明確化、避免濫訴。

醫師公會全國聯合會秘書長王必勝今天受訪表示，過去醫師挨告事件時有所聞，甚至還有奄奄一息的車禍傷患經搶救仍回天乏術，最後家屬竟告醫師，讓許多醫師在執行醫療處置時有心理壓力，面對危急、重症患者時往往以防禦性醫療為主。

王必勝說，醫師都是根據所學專業治療病人，但病人的病情不可能完全按照醫師意思走，隨時都可能出現併發症，但這些風險不應由醫師承擔。

王必勝指出，醫療法82條修正通過後，醫師們可以更放心、積極地治療病人，減少防禦性醫療，增加患者存活、恢復健康的機會。

面對外界質疑，未來患者面臨醫療糾紛時恐求助無門，王必勝說，醫療法不是這次修完就一勞永逸，未來還有醫療爭議、調解、賠償等配套有待討論，而且法令也明訂故意、嚴重偏離醫療常規的醫師依然要負起賠償責任。1061229

異國姻緣落幕 警尋家屬助...粉紅豬小妹互動展 台中文...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan