醫療法82條修正 醫界盼治療更積極

醫師公會全國聯合會秘書長王必勝今天受訪表示，過去醫師挨告事件時有所聞，甚至還有奄奄一息的車禍傷患經搶救仍回天乏術，最後家屬竟告醫師，讓許多醫師在執行醫療處置時有心理壓力，面對危急、重症患者時往往以防禦性醫療為主。

立法院會今天透過表決三讀修正通過醫療法第82條，將醫師與醫事人員的醫療刑責合理化，明訂執行醫療業務的機構如因故意或過失損害病人，須負損害賠償責任，盼讓醫療刑責明確化、避免濫訴。

王必勝說，醫師都是根據所學專業治療病人，但病人的病情不可能完全按照醫師意思走，隨時都可能出現併發症，但這些風險不應由醫師承擔。

王必勝指出，醫療法82條修正通過後，醫師們可以更放心、積極地治療病人，減少防禦性醫療，增加患者存活、恢復健康的機會。

面對外界質疑，未來患者面臨醫療糾紛時恐求助無門，王必勝說，醫療法不是這次修完就一勞永逸，未來還有醫療爭議、調解、賠償等配套有待討論，而且法令也明訂故意、嚴重偏離醫療常規的醫師依然要負起賠償責任。1061229