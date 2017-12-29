積怨洩憤　斗六藝品店暴力案主嫌後悔不已主動投案

27日18時許發生在斗六市萬年路藝品店遭多人分持球棒、木棍等暴力傷害案，警方獲報後立即起動快打部隊前往，現場屋主等四人受有多處骨折等傷害送醫，警方立即協助將傷者送醫並沿途調閱監視器，並訪查附近民眾蒐定特定對象後，報請雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦，並開立拘票執行查緝。於28日即有4名涉案人到案；其中黃姓主嫌自知難逃法網，於今(29)日連同另2名共犯主動向斗六分局投案。被告黃姓主嫌經檢察官訊問後，聲請法院羈押禁見獲准，其餘莊姓、張姓共犯經檢察官諭知以新臺幣2萬元交保候傳。
雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮雲林縣警察局斗六分局偵辦被告黃姓、莊姓、張姓男子等人，涉嫌於雲林縣斗六市某藝品店內暴力傷人案件，被告黃姓主嫌經檢察官訊問後，向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘莊姓、張姓共犯經檢察官諭知以新臺幣2萬元交保候傳。
▲斗六市萬年路藝品店遭多人分持球棒、木棍等暴力傷害，現場一片狼藉。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.29）
經查黃姓主嫌因口角紛爭，於8月份曾遭對方多人毆打受傷住院近2周，因而埋怨在心，於27日教唆同行友人共同前往萬年路聚集處所施暴洩忿，卻因下手過重造成在場多人手、腳等多處粉碎性骨折，另有一人腦部網膜出血等傷害。黃姓主嫌因衝動鑄成大錯，又遭警網密集查緝，遂主動向警方投案，經詢到案犯嫌共7人均坦承不諱，全案移送雲林地檢署偵辦，並續釐清有無其他共犯涉案。
▲警方起出球棒、木棍等作案兇器。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.29）
斗六警分局長蔡詳忠表示，犯罪行為常因「意氣用事」導致身陷囹圄，事後悔恨不已。蔡分局長也呼籲民眾勿任意以身示法並宣示治安事件無轄區之分，民眾知有任何犯罪情形均可就近向警察機關報案，警察機關打擊詐欺、黑幫、查緝槍械及毒品等重要工作，將會持續執行各項查緝勤務，不容違法份子，從事犯罪行為危害社會治安之情形發生，以確保民眾身家財產安全。