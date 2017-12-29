積怨洩憤　斗六藝品店暴力案主嫌後悔不已主動投案

27日18時許發生在斗六市萬年路藝品店遭多人分持球棒、木棍等暴力傷害案，警方獲報後立即起動快打部隊前往，現場屋主等四人受有多處骨折等傷害送醫，警方立即協助將傷者送醫並沿途調閱監視器，並訪查附近民眾蒐定特定對象後，報請雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦，並開立拘票執行查緝。於28日即有4名涉案人到案；其中黃姓主嫌自知難逃法網，於今(29)日連同另2名共犯主動向斗六分局投案。被告黃姓主嫌經檢察官訊問後，聲請法院羈押禁見獲准，其餘莊姓、張姓共犯經檢察官諭知以新臺幣2萬元交保候傳。

雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮雲林縣警察局斗六分局偵辦被告黃姓、莊姓、張姓男子等人，涉嫌於雲林縣斗六市某藝品店內暴力傷人案件，被告黃姓主嫌經檢察官訊問後，向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘莊姓、張姓共犯經檢察官諭知以新臺幣2萬元交保候傳。