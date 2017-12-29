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中央社

粉紅豬小妹互動展 台中文創園區登場

中央社2017/12/29 19:11
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）受到眾多小朋友喜歡的卡通明星粉紅豬小妹，將從明天起在台中文化創意產業園區和小朋友互動，展場中呈現佩佩豬最愛的踩泥巴，還有夢幻城堡區，十大展區歡迎小朋友前來體驗。

「Super Pop粉紅豬小妹─超級互動展」從今天起到明年4月1日在台中文化創意產業園區登場，打造室內親子樂園，要帶領小朋友從玩耍中學習，包括從未曝光的動畫原創繪稿、實境還原的動畫場景及等比例主角公仔、互動投影體驗及氣墊設施等。

主辦單位時藝多媒體總經理林宜標表示，粉紅豬小妹動畫受全球親子民眾喜愛，不但陪伴許多孩子一起長大，其中深具教育意義的故事情節，更被公認為是兒童學前教育的權威，這次在台中文創園區推出的粉紅豬小妹超級互動展，邀請所有喜歡粉紅豬小妹的粉絲，一同進場感受動畫中的歡樂氛圍。

主辦單位指出，這次展覽共分為十大展區，除了等比例還原的人物場景，最特別的是首次在台灣展出的原創動畫繪稿，還原佩佩豬的創作歷程，從人物設定到製作秘辛完整公開展出，還有互動式高科技投影體驗，讓小朋友能創作自己專屬的佩佩豬，更不能錯過小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯，豐富又多元的設施，有如化身親子樂園，滿足孩子的玩樂體驗。1061229

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