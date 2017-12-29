嘉義縣樂齡成果發表　十八般武藝樣樣展活力

嘉義縣高齡人口愈來愈多，縣政府為因應人口老化所可能產生的各種影響，造成社會嚴重負擔，積極推廣樂齡教育。29日在朴子大同國小舉辦106年度「活躍老化，健康呷百二」樂齡成果發表會，來自全縣18鄉鎮市的樂齡社團，18般武藝全搬上台舞弄，讓整個大同國小禮堂熱鬧滾滾。

嘉義縣在各鄉鎮市分別設有「樂齡學習中心」，各鄉鎮市以「一鄉鎮、一特色」方式規畫，呈現各樂齡中心的在地特色，讓樂齡人口活得快樂有寄託。在有計畫的推動下，各鄉鎮市所辦的活動主題，各有各的巧妙，有舞動青春SHOW健康、樂活老人日語歌唱表演、書法寫作、編織藝術等等多元的動、靜態演示，無不展現樂齡長者的學習力與快活力。