今日廣場》丁澈士／專業評估一致性　落實公共建設正義

交通部高鐵局今（106）年初編列經費辦理之「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」，期末報告已於本月26日召開審查會議；根據規畫報告，高鐵延伸屏東各路線方案，經綜合評估，工程技術、用地取得、環境影響及營運等方面均具可行性。在經濟及財務效益方面，交通部長賀陳旦與媒體茶敘時也表示「目前兩種方案並沒有取捨，也不應此時做決定，明年前瞻基礎建設計畫中，還有一評估案將針對車站位置與涉及環境衝擊進一步評估，方能完整呈現基於國土思考，減少城鄉差距、均衡區域發展。」

依據交通部79年核定「台灣西部走廊高速鐵路可行性研究」及102年交通部運研所「交通建設計畫經濟效益評估手冊」規範之評估要項，應包括工程技術、用地取得、環境影響、財務效益及經濟效益等五大項評估面。筆者認為，高鐵局106年「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究」，應與96年高鐵通車及104年苗栗、彰化與雲林三處增設站通車前之可行性評估，有一致性評估機制。因此，在明年前瞻基礎建設計畫編列800萬元之評估案中，應補充土地增值、就業機會、促進區域經濟發展及其創造之稅收收益等，核實估算本計畫經濟與財務效益後，方能提供作為行政院決策之參考。