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今日廣場》丁澈士／專業評估一致性　落實公共建設正義

文／丁澈士2017/12/29 19:23
▲「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究」最重要是要落實高鐵南延屏東，並尊重專業的評估以及建設正義。（圖／NOWnews資料照）
▲「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究」最重要是要落實高鐵南延屏東，並尊重專業的評估以及建設正義。（圖／NOWnews資料照）

交通部高鐵局今（106）年初編列經費辦理之「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」，期末報告已於本月26日召開審查會議；根據規畫報告，高鐵延伸屏東各路線方案，經綜合評估，工程技術、用地取得、環境影響及營運等方面均具可行性。在經濟及財務效益方面，交通部長賀陳旦與媒體茶敘時也表示「目前兩種方案並沒有取捨，也不應此時做決定，明年前瞻基礎建設計畫中，還有一評估案將針對車站位置與涉及環境衝擊進一步評估，方能完整呈現基於國土思考，減少城鄉差距、均衡區域發展。」

依據交通部79年核定「台灣西部走廊高速鐵路可行性研究」及102年交通部運研所「交通建設計畫經濟效益評估手冊」規範之評估要項，應包括工程技術、用地取得、環境影響、財務效益及經濟效益等五大項評估面。筆者認為，高鐵局106年「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究」，應與96年高鐵通車及104年苗栗、彰化與雲林三處增設站通車前之可行性評估，有一致性評估機制。因此，在明年前瞻基礎建設計畫編列800萬元之評估案中，應補充土地增值、就業機會、促進區域經濟發展及其創造之稅收收益等，核實估算本計畫經濟與財務效益後，方能提供作為行政院決策之參考。

尊重專業的評估、落實建設正義，這是筆者的呼籲。高鐵南延至屏東後總長近400公里，對於時間節省上可達到2倍以上，無論對於高速軌道路網、產業發展、學術平權、區域均衡等面向，具有非常大的效益。在交通部高鐵局針對南延的建設方案提出諸多參考之下，包含市場的研究、工程的建設跟工藝技術的條件、管理和施工的研究、資金的成本以及經濟效益的研究，都應列為可行性研究內要達成的，最重要是要落實高鐵南延屏東，並再三的呼籲尊重專業的評估以及建設正義。

●作者：丁澈士／屏東科技大學工學院院長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，文章歡迎寄至public@nownews.com

 

關鍵字今日廣場高鐵延伸屏東新闢路線高鐵可行性評估建設正義
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