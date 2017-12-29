慶富案潛在最大損失172億元 14銀行挨罰

趕在西元2017年最後一個工作日，顧立雄今天親自主持記者會說明慶富集團授信裁罰案，一口氣裁罰有行政缺失的14家銀行、共開出4000萬元的罰鍰，其中，以第一銀行遭罰1000萬元最高，其次，土銀、高銀各處800萬元，台銀、兆豐各處400萬元，台企銀、華銀、合庫各處200萬元，其餘6家則處糾正。

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，慶富集團授信案銀行潛在最大損失為新台幣172億元，今天開罰授信有缺失的14家銀行，共開出4000萬元罰鍰，以第一銀行1000萬元最高。

14家挨罰的銀行包含第一銀行、土地銀行、高雄銀行、台灣銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行、新光銀行、元大銀行、台中銀行、大眾銀行。

顧立雄表示，這14家銀行在慶富授信案上的公司治理、徵授信撥貸款資金控管或防制洗錢作業等方面，有相關缺失。至於全國農業金庫辦理慶富集團授信案，金管會已完成受委託的金融檢查，已移請行政院農業委員會處理。

在開罰多家銀行的同時，金管會卻罕見沒有追究相關人員的責任？顧立雄表示，銀行在慶富授信的制度面、執行面及相關作業面有缺失，不過，金管會透過金檢報告以及約詢發現的缺失，是否是因為個人受到外力干擾而作出具有缺失的決定，金管會對這部分無法確信，但金管會已要求各銀行對相關人員進行懲處，並將懲處報會。

同時，顧立雄也證實已約詢第一金控暨第一銀行前董事長蔡慶年，金管會之後會將約詢資料主動提供給檢調，他並表示，後續若有刑事調查事實，具體事證顯示相關負責人個人行為或決策導致銀行違反法令或有礙健全經營之虞的情況時，金管會將會再依司法機關認定的事實進一步處理。

根據金管會統計，到2017年11月底，整體銀行業對慶富集團曝險金額為234億元，潛在最大損失為172億元。

銀行局局長邱淑貞表示，多家銀行已提足慶富集團授信違約備抵呆帳，不過，仍有6家，包含合作金庫銀行、彰化銀行、新光銀行、輸出入銀行、高雄銀行以及板信商銀等，可以儘速提足。

而之所以選在今年最後一個工作日發布慶富集團授信裁罰案，顧立雄表示，除了兌現他在立法院財政委員會的承諾外，也希望銀行可藉由慶富案精進授信風險的控管能力，在新的一年，銀行可以重新出發，繼續支援實體產業的發展。1061229