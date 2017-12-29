立委吳琪銘邀教育部次長會勘　爭取基層學校修繕經費

立委吳琪銘今（29）日特邀教育部次長林騰蛟與新北市議員彭成龍、林銘仁，前往土城區的土城國中會勘禮堂木質地板，及頂埔國小的老舊廁所。吳琪銘認為，不論是孩子們平常活動的場所，或解決生理需求的廁所，都要讓孩子們使用上安心，家長放心。
吳琪銘表示，教育部次長林騰蛟先前也曾任新北市政府教育局長，所以對於新北市各級學校的現況十分了解，新北市是全國第一大市，轄內學校數眾多，礙於經費的問題，學校設施的更新進度有如牛步；此次會勘，讓林騰蛟了解學校現況，知道學校急需更換設施的急迫性，更重要的是，也都獲得林騰蛟承諾優先辦理。
吳琪銘指出，第一站來到土城國中的禮堂會勘，因禮堂內的木質地板損壞，導致校內學生體育活動的空間減少，希望爭取木質地板的改善經費，讓1,400多位學生能夠在安全的場地盡情的運動；此外，場地晚間也有提供租借給社會人士運動，完成修繕後，也讓附近民眾有個安全的場所可以運動。
吳琪銘說，第二站前往頂埔國小會勘老舊廁所，由於廁所欠缺經費的修繕，學生們上廁所時就如同跳格子，需避開破損的磁磚，加上地板材質不佳，學生如廁易發生滑倒的危險，希望修繕後能讓學生們有個乾淨、安全的如廁空間；此外，學生一天在校活動長達9小時，要確保校園生活的安全，才能讓父母們安心。