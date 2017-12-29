立委吳琪銘邀教育部次長會勘　爭取基層學校修繕經費

立委吳琪銘今（29）日特邀教育部次長林騰蛟與新北市議員彭成龍、林銘仁，前往土城區的土城國中會勘禮堂木質地板，及頂埔國小的老舊廁所。吳琪銘認為，不論是孩子們平常活動的場所，或解決生理需求的廁所，都要讓孩子們使用上安心，家長放心。

吳琪銘表示，教育部次長林騰蛟先前也曾任新北市政府教育局長，所以對於新北市各級學校的現況十分了解，新北市是全國第一大市，轄內學校數眾多，礙於經費的問題，學校設施的更新進度有如牛步；此次會勘，讓林騰蛟了解學校現況，知道學校急需更換設施的急迫性，更重要的是，也都獲得林騰蛟承諾優先辦理。