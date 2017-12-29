影／文學助觀光豐厚在地文化　作家遊磺溪地誌文學集發表

文學地景不僅可提升當地文化的豐厚度，也能帶動觀光旅遊的熱度；為此，彰化市公所於5月，精心策畫了一場作家遊磺溪活動，邀請21位作家到彰化市一遊，之後由他（她）們撰寫與彰化市地景有關的詩文，結集成《作家遊磺溪─地誌文學集》一書，29日上午於彰化文學館舉行隆重的新書發表會。

29日上午10點30分舉行的新書發表會上，邀請了康原、楊錦郁、岩上、吳鈞堯等4位作家代表出席，請他們暢談創作心得，並安排由岩上朗讀其為彰化寫的新詩「礦溪思路景探」，以及舉辦簽書會。此外，現場也提供100本新書供民眾排隊索取，並現場抽出20位幸運民眾，由市長邱建富致贈「作家遊磺溪」紀念隨身碟或磺溪文庫圖書暨帆布包。

邱建富表示，彰化市舊稱磺溪，是彰化縣的行政中心，不僅具有豐富的歷史文化，也是作家的出產地，更是台灣新文學之父賴和的家鄉，對台灣文學發展而言，是極具象徵意義的聖地。

邱建富說，可惜戰後由於文學中心北移台北，出身自彰化市的作家逐漸減少，失去領頭羊的地位，自然的以彰化市地景為文學場景的作品也跟著減少，實在是相當可惜的一件事；因為，文學地景不僅可提升當地文化的豐厚度，也能帶動觀光旅遊的熱度，所以市公所有了邀請作家來描寫彰化市的構想，特別委請彰師大台文所葉連鵬副教授籌畫「作家遊磺溪」活動。



▲彰化市公所邀請21位作家撰寫與彰化市地景有關的詩文，結集成《作家遊磺溪─地誌文學集》一書，於彰化文學館舉行新書發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

今年5月20日舉辦的「作家遊磺溪」活動，共邀請丁威仁、方梓、古蒙仁、石德華、李長青、李展平、李瑞騰、沈花末、吳鈞堯、岩上、林文義、渡也、康原、解昆樺、路寒袖、楊錦郁、鄧相揚、歐銀釧、蕭蕭、顏艾琳、蘇紹連等21位著名作家到彰化市一遊，並請作家撰寫與彰化市地景有關的詩文，因而有《作家遊磺溪─地誌文學集》一書的誕生。