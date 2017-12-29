國人上網率破8成創高 逾半銀髮族行動上網

個人家戶數位機會調查結果顯示，一般民眾上網率成長幅度最大的是50到59歲區間的民眾，上網率由105年74.1%成長至83.3%，而50歲以下世代上網率超過9成6，明顯屬於網路世代。

國家發展委員會今天發布「106年數位機會調查」，除例行的「個人家戶數位機會調查」外，還分別進行「持有手機民眾數位機會調查」、「新住民數位機會現況與需求調查」、「農民數位機會現況與需求調查」，同時，為了瞭解網路過度使用對生活影響，也進行「網路沉迷研究調查」。

（中央社記者陳政偉台北29日電）國發會今天發布的「106年數位機會調查」顯示，一般民眾上網率為82.3%及手機族行動上網是87.4%，雙雙創新高。其中，60歲以上世代行動上網比例達54.5%，年增近2成最多。

另外，與105年調查結果相較，手機行動上網中60歲以上世代，行動上網比例54.5%，較105年的34.8%，增加近20個百分點最多。

國發會資訊處副處長莊明芬分析，這項調查是在8月多開始進行，而行動電話2G業務於6月30日終止服務。因此，原本可能大多使用2G手機服務的60歲以上世代，轉移使用行動上網的行動寬頻服務，拉升行動上網比例。

個人家戶數位機會調查結果顯示，「社會生活參與」是國人上網最熱衷的活動，其中，最顯著的是即時通訊與社群軟體96.8%，其次依序為使用網路電話86.3%、線上影音84.6%及查詢新資訊84.4%。

調查還發現，網路購物是12歲以上網路族參與數位經濟的主要方式，61.3%曾透過網路查詢商品評價或比價，有59.2%曾於線上購物，網路銀行使用率為33.2%，有10.2%曾使用Airbnb、Uber等網路創新服務，有10.1%曾使用手機行動支付，有7.3%更積極成為網路賣家，曾於網路銷售商品。

值得注意的是，莊明芬說，政府明年起全面推動行動支付業務，國發會已成立跨部會推動行動支付機制，在完備基礎環境、擴大應用場域等配套機制下加強體驗行銷，明年使用手機支付人數應會大幅提升。

電子化政府服務方面，由政府主動出擊提供訊息最能接觸網路族，50.2%網路族曾收到政府發送的防災通知或是電子報等公共資訊，35.4%民眾曾線上查詢政府公共資訊、27.6%使用線上申請服務，11.4%曾下載政府公開資料。

國發會的個人家戶數位機會調查，是在今年8月22日至9月29日晚間執行電話訪問調查作業，完成有效樣本9337人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±1.0個百分點以內。1061229