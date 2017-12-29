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富邦人壽長春段2747坪土地地上權 將蓋旅館+商場

鉅亨網2017/12/29 19:32
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富邦金控 (2881-TW) 子公司富邦人壽今 (29) 日晚間發布重訊表示，2014 年 2 月取得臺北市政府財政局公開招標的「臺北市中山區長春段一小段 782 地號等 6 筆市有土地設定地上權案」，將開發為旅館及商場的複合式商用不動產。

富邦人壽在 2014 年 2 月時，以權利金總價 65 億 8880 萬元標到長春段 6 筆土地地上權，合計 2747 坪，該案基地坐落於南京東路三段及復興北路西北側，位於台北市中心的復興南京辦公商圈，富邦人壽得標後取得 70 年地上權開發經營權。

富邦人壽今天表示，針對這塊基地將開發為旅館及商場的複合式商用不動產，本開發案經邀集國內知名的營造廠投標，今 (2017) 年 9 月由富邦集團的利害關係人建國工程以新臺幣含稅 16 億 3523 萬元整得標承攬總包主體工程，並對本工程指定專業分包工項擔負履約責任。

富邦人壽目前已完成「帷幕牆」及「機電」兩項指定專業分包工程最優申請人決選及承攬定價作業，金額合計為新臺幣含稅 10 億 5800 萬元整。基於本案整體工程進度考量，將就上述二項指定專業分包工項先行與建國工程股份有限公司簽訂工程增補合約書。

富邦人壽強調，將秉持環境友善與人文生態精神，善盡企業社會公民責任，以環境永續發展為主軸，積極完成該新建工程。
 

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