富邦人壽長春段2747坪土地地上權 將蓋旅館+商場

富邦金控 (2881-TW) 子公司富邦人壽今 (29) 日晚間發布重訊表示，2014 年 2 月取得臺北市政府財政局公開招標的「臺北市中山區長春段一小段 782 地號等 6 筆市有土地設定地上權案」，將開發為旅館及商場的複合式商用不動產。

富邦人壽在 2014 年 2 月時，以權利金總價 65 億 8880 萬元標到長春段 6 筆土地地上權，合計 2747 坪，該案基地坐落於南京東路三段及復興北路西北側，位於台北市中心的復興南京辦公商圈，富邦人壽得標後取得 70 年地上權開發經營權。