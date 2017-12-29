影／腹痛誤認腸躁症　小心是「大腸包小腸」腸套疊惹的禍

張譽耀說明，所謂的「大腸包小腸」屬於腸套疊，分為幼兒型、成人型，幼兒的發生原因不明，大多使用大腸鏡讓腸子恢復正常，少數復發型才需要手術治療，但成人型腸套疊就沒那麼單純，通常與大腸發炎或腫瘤有關，必須手術治療。

9月，20歲李姓男大二生在學校圖書館準備期中考試，肚子突然痛了起來，以為是腸躁症發作，不料休息過後，腹痛卻愈來愈嚴重，才至附近診所就診。經診所醫師檢查後疑是「急性闌尾炎」，便轉診至彰化基督教醫院。再彰化基督教醫院大腸直腸外科醫師張譽耀檢查後，發現是腸套疊惹的禍。



▲彰化基督教醫院大腸直腸外科醫師張譽耀進行「腸套疊」-小腸鑽入升結腸示意。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

張譽耀評估後，因無法排除腫瘤可能性，所以建議手術治療；張譽耀安排微創手術，以腹腔鏡小傷口進行，術中發現闌尾有一個3公分的腫瘤，進而造成「腸套疊」。因此進行腹腔鏡右側半結腸切除手術，手術時間約一個半小時，傷口不到3公分。



▲張譽耀醫師指出李姓男大二生「腸套疊」的位置。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

張譽耀指出，李同學結腸被腫瘤阻塞，蠕動變慢，小腸不停蠕動，慢慢「鑽」進動得慢的大腸裡，經腹腔鏡手術，切除套疊的大腸和小腸約15公分，真的找到闌尾真的有3公分腫瘤，切片化驗證實是罕見的低度惡性闌尾黏液性腫瘤。

張譽耀表示，「腸套疊」分成兩種，分為幼兒型和成人型。「幼兒型腸套疊」大多好發在2歲左右的幼兒且沒有原因，發生時常造成幼兒腹痛、腹脹、或腸阻塞，治療大多不需要手術，只需大腸鏡復位即可；少數復發型的幼兒型腸套疊才需手術治療。

張譽耀說，這類型腫瘤占消化道惡性腫瘤的0.5%，美國研究發生率為每百萬人0.12%，多數患者沒症狀，治療方式以手術為主，萬一淋巴轉移或遠處轉移，需搭配化療。李生手術後第三天出院，經追蹤一切正常，目前安心求學，並遵醫矚維持規律作息和均衡飲食。