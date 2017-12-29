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璀璨北港迎接2018年　關懷弱勢歡樂跨年晚會

記者蘇榮泉／雲林報導2017/12/29 19:50
▲北港鎮公所與中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，將在31日晚間假北港體育館舉辦「精彩舞蹈、璀璨北港」歡樂跨年晚會。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29）
▲北港鎮公所與中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，將在31日晚間假北港體育館舉辦「精彩舞蹈、璀璨北港」歡樂跨年晚會。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29）

為迎接2018年的到來，北港鎮公所與中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，將在31日晚間18點30分至21點30分，假北港體育館舉辦「精彩舞蹈、璀璨北港」歡樂跨年晚會。將邀請學習輪椅舞蹈的身障朋友及弱勢家庭孩童，獻上精彩的表演，與鄉親度過與眾不同且難忘的跨年之夜。

鎮長張勝智表示，輪椅舞蹈國家代表隊總教練蔡秀慧老師培育許多國際級舞師，尤其邁力推動輪椅國標，讓許多身障者找到人生新舞台，繼去年開辦雲林有史以來第一場跨年輪椅國標舞會，今年更邀請身障朋友及弱勢家庭孩童獻藝，精彩可期。


▲許多學員由於肢體上的不方便而毫無自信，但憑藉著永不放棄的努力精神，慢慢成就現在精湛的舞藝，為北港舞出愛與希望。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29）

理事長蔡秀慧指出，因希望將自已所學傳承，返鄉後便積極投入輪椅舞蹈及弱勢孩子的國標舞推廣與公益教學。許多學員剛開始練習時，由於肢體上的不方便而毫無自信，但憑藉著永不放棄的努力精神，慢慢成就現在精湛的舞藝，為北港舞出愛與希望。


▲今年更邀請身障朋友及弱勢家庭孩童獻藝，精彩可期。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29）

協會秘書長鐘裘玟也說，明年協會的新目標，不只是輪椅舞蹈，年長者也要一同來參與樂齡舞蹈，將進行醫院、安養院及監獄的巡迴演出，希望透過身障朋友及弱勢團體的展演，能夠為病人、老人及受刑人，帶來心靈的撫慰。


▲輪椅舞蹈國家代表隊總教練蔡秀慧老師邁力推動輪椅國標，讓許多身障者找到人生新舞台。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29）

關鍵字北港鎮公所跨年晚會
文學輔助觀光　作家遊礦溪新書發表中彰投苗首長會議　聚焦空汙議題

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