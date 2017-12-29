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中央社

頂新101持股最快明年2月 180億賣日商

中央社2017/12/29 19:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚、朱則瑋台北29日電）頂新擬出脫台北101的37.2%持股，投審會今天表示，下午已收到申請文件，日本伊藤忠擬以逾6億美元（約新台幣180億）買下頂新控股股權，若相關單位沒有意見，最快明年2、3月可通過。

頂新擬出售台北101股權，日本伊藤忠是最近浮出檯面的買家。台北101發言人劉家豪表示，由於伊藤忠未提出實地查核（D.D.）申請，因此，27日董事會也沒有討論，不過，只要股東在合法合規情形下，尊重一切股權轉移行為。

經濟部投資審議委員會執秘張銘斌接受中央社記者訪問表示，今天下午已收到相關申請，預計花2到5個工作天審查文件是否齊備，再送財政部、金融監督管理委員會及中央銀行等相關單位審查，若相關單位沒有特別提出意見，預計可在2、3月委員會議通過。

劉家豪也說，等投審會通過後，頂新才會告知101轉讓事實，最快到3月中旬正式董事會上，就會更換新董事。

外傳日本伊藤忠可能以現金加上股權交換的模式進行交易，包括以手上頂新控股持股或者大陸全家便利商店股權，以交換台北101股權。張銘斌表示，從目前收件資料看來，日本伊藤忠是以現金收購頂新持有的所有台北101股權。

頂新目前持有台北101股權占比達37.2%，若日本伊藤忠順利全數收購，將成為台北101第二大股東。1061229

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