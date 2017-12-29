頂新油品案二審辯論終結 107年4月宣判

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中高分院審理頂新油品案，今天最後辯論，檢方指出，頂新公司明知油品不佳，卻還是扣款允收；頂新前董事長魏應充則答辯「沒有這樣的過失」。全案將在明年4月宣判。

頂新公司民國104年被指控從越南大幸福公司進口豬油、牛油等飼料油，提煉成食用油後販售，魏應充等6人被彰化地方法院檢察署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。

彰化地方法院一審法官認為，無法證明頂新公司採用問題原料，判處魏應充等人無罪。案件經檢方上訴，台灣高等法院台中分院25日到29日召開審理庭，魏應充等6名被告與辯護律師出庭。