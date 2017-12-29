影／中彰投苗首長會議聚焦抗空汙　簽署宗教場所低碳認證

106年下半年中彰投苗首長會議，29日上午於彰化縣政府三樓簡報室登場。四縣市首長代表出席，會議焦點延續空汙防治議題。這次首長會議聚焦於宗教場所減碳，由彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、南投縣副縣長陳正昇共同出席，邀請中彰投苗四縣市、共25家宮廟團體，共同簽署「中彰投苗宗教場所低碳認證簽署書」，象徵中部共同對抗空汙的決心。此外，會中也通過24項合作提案，涵蓋觀光、運動、災防等領域，強化區域整合發展。



▲106年下半年中彰投苗首長會議。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

負責主持的東道主魏明谷表示，區域治理平臺合作議題範疇普及各層面，已密切整合資源、互惠與行政協助，讓中部所有民眾受益；至於捍衛民眾健康，對空汙防制不遺餘力，除促進台化轉型，減少大型固定汙染源，並積極發展風光電力綠能產業，並強化鼓勵縣民汰換老舊汽機車、轉換成電動車。



▲四縣市正副首長都聚焦在空汙防治與減少空汙危害。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

林佳龍強調，空汙問題已擴大到邀集中部七縣市，召開「空品治理聯繫會議」，並向中央提出加速綠能發電、訂定全國鍋爐加嚴排放標準、增加空汙基金地方分配比例與健全中部地區捷運大眾運輸路網，強化中央與地方跨縣市、跨黨派通力合作。

陳正昇強調，南投是觀光大縣，原本有好山好水，卻因台中火力發電廠與雲林六輕漂移的空污而蒙塵受害；希望中央增列空污防治補助；此外，「2019東亞青奧」部分場地將挪到南投縣境內舉辦，四縣市區域聯合治理，將為中部觀光開啟新扉頁，透過「中進中出」，讓中臺灣站上國際舞臺。



▲會中簽署「宗教場所低碳認證」、宣示共同對抗空汙。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

徐耀昌提案，「建請中央對『露營區設置及管理』儘速立法」，強化管理、確保消費權益。四縣市首長，並在會中達成「節省能源消耗」、「降低碳排放量」、「提高公共運輸使用率」以及「空氣汙染物減汙量」等四大共識，積極聯合進行推展與改善空汙，維護國人健康。

為打造低碳環境並落實綠能環保之縣政願景，特訂定「彰化縣政府辦理宗教場所低碳認證要點」，並於29日簽署中彰投苗四縣市宗教場所低碳認證標章，希望能夠凝聚中彰投苗四個縣市政府，以及四縣市宗教團體的力量，一同響應推動宗教場所及宗教活動的低碳化。