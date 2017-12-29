興大附農台日青棒第4名 球員表現打80分

（中央社記者謝靜雯台中29日電）台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農季軍戰與日本大阪府隊交手，興大附農投手群壓不住，加上打擊受制，終場以0比6吞敗，拿第4名；總教練顏良吉滿意球員表現：「給他們80分。」

興大附農預賽曾與大阪府隊碰頭，當時由黃紹睿、陳璽文和林奕丞聯手，封鎖大阪府隊打線，以3比2拿下勝利；今季軍戰再交手，興大附農複製上一場比賽投手安排，由黃紹睿先發、陳璽文中繼，但沒能發揮效果。

顏良吉表示，黃紹睿、陳璽文的球速不快，第一場比賽對手可能還不適應，「今天球慢被抓到，沒能壓制對手打線」， 原本預計讓黃紹睿投完4局，但今天4局沒投完失掉3分、提前退場，陳璽文中繼也沒能止血，再掉3分，捕手李丞齡7局改當投手，投2局表現不錯，最快球速約140公里。