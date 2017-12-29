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高鐵雲林站攜手獻愛　寒冬送暖捐血傳愛

記者蘇榮泉／雲林報導2017/12/29 20:04
▲歲末年初之際，各大醫療院所最容易發生血荒之際，台灣高鐵雲林站同仁一起發起捐血。（圖／記 者蘇榮泉攝，2017.12.29）
▲歲末年初之際，各大醫療院所最容易發生血荒之際，台灣高鐵雲林站同仁一起發起捐血。（圖／記 者蘇榮泉攝，2017.12.29）

台灣高鐵公司在歲末年初之際，因各大醫療院所最容易發生血荒，今（29）日在高鐵雲林站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。

高鐵雲林站站長高誌隆指出，高鐵雲林站特別與南部捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。此外，凡參與「寒冬送暖 捐血傳愛」活動者，高鐵雲林站準備了兼具環保、實用、美觀與質感的「台灣高鐵收納式後背包」，不僅方便出門攜帶，更希望讓捐血人每次使用時都能裝滿愛心的回憶。

今日上午高鐵雲林站處處充滿熱血天使，高鐵雲林站站長高誌隆率先帶頭挽袖捐血，雲林車站同仁包含站務、維修號通工程師及鐵路警察也紛紛加入捐血行列，力挺這次捐血活動。


▲台灣高鐵雲林站長高誌隆率先挽袖捐血。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29）

為了響應高鐵捐血活動，雲林縣警察局虎尾分局垺內派出所、虎尾鎮代表會、虎尾科技大學及維多利亞雙語中小學師生也特別在臉書號召社會大眾熱血人士前往參加，發揮愛心不落人後的精神。


▲虎尾科技大學王小姐響應高鐵雲林站捐血活動，挽袖捐輸熱血。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.29 ）

虎尾分局垺內派出所所長楊貴宇表示，能夠捐血助人發揮愛心作善事，感到非常榮幸，連休假的同仁也都前來捐血響應活動，虎尾科技大學同仁王小姐表示能夠捐血奉獻己力，不僅助人也更健康，何樂而不為。

高鐵雲林站專員吳貴英表示，歲末寒冬之際是各醫院最容易發生血荒的時節。因此，特別與南部捐血中心合辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人，讓時速三百的高鐵列車，不僅只有速度，更加傳遞愛的溫度。

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