高鐵雲林站攜手獻愛　寒冬送暖捐血傳愛

台灣高鐵公司在歲末年初之際，因各大醫療院所最容易發生血荒，今（29）日在高鐵雲林站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。

高鐵雲林站站長高誌隆指出，高鐵雲林站特別與南部捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。此外，凡參與「寒冬送暖 捐血傳愛」活動者，高鐵雲林站準備了兼具環保、實用、美觀與質感的「台灣高鐵收納式後背包」，不僅方便出門攜帶，更希望讓捐血人每次使用時都能裝滿愛心的回憶。

今日上午高鐵雲林站處處充滿熱血天使，高鐵雲林站站長高誌隆率先帶頭挽袖捐血，雲林車站同仁包含站務、維修號通工程師及鐵路警察也紛紛加入捐血行列，力挺這次捐血活動。