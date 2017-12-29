蔡總統重申持續各項改革　帶領國家邁向高峰

（軍聞社記者李忠軒桃園29日電）總統蔡英文今日在中山科學研究院龍園園區，召開年終記者會並發表談話，針對國防自主、國際經貿戰略、踏實外交、經濟產業轉型等各項改革，向國人說明政府施政作為與成果，並宣示帶領臺灣克服困難、邁向高峰的目標。

蔡總統下午由副總統陳建仁、總統府秘書長吳釗燮等人陪同，前往中科院桃園龍園園區，首先參觀中科院今年國防科技與軍民通用科技研發成果，隨後發表談話並接受媒體針對近期施政議題提問。

總統表示，2017年即將步入尾聲，今年的年終記者會特別選擇在中科院舉辦，這裡是臺灣國防科技的重鎮，在這裡辦記者會，凸顯我們強調國防自主，捍衛臺灣民主的雙重決心。

總統指出，現今每一個國家的執政當局，都在重新思考並且重新檢視自己國家的整體安全戰略，以及未來發展方向，臺灣身處在多變的地緣政治環境當中，中國大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯，朝鮮半島的緊張情勢，東亞海域跟南海領土的爭議，也都讓區域態勢變得更加複雜，再加上美中之間的戰略競合、區域經貿整合的停滯，以及地緣政治衝突的可能性持續存在，臺灣更沒有犯錯的本錢，因此，如何在區域及全球的眾多變數當中，找到臺灣的定位和出路，是她就任總統以來，最努力的課題之一。

總統強調，臺灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障，身為中華民國的總統，有責任捍衛國家的主權，也有責任維繫區域的和平跟穩定。

總統指著現場的「騰雲機」及新式高教機模型機說，「騰雲機」是我國自主研製具有偵蒐能力的多功能無人機，並且即將開始量產；新式高教機透過中科院和本土廠商自研自製，2020年，新式高教機一定會如期首飛，這將是「國機國造」的關鍵一步。

總統說，臺灣不大，但是我們保家衛國的決心很大，身為中華民國三軍統帥，她給自己最重要的任務之一，就是永遠要做持續強化國防戰力、守護國家安全的總統。這一年多來，國軍的士氣已經逐漸回升，社會大眾對國軍的支持，也都持續提高。這是她擔任總統以來，最感到欣慰的一件事。

總統也鄭重宣示，接下來每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長，「國防自主」不會是口號，它是我們每天全力實踐的工作。

針對當前兩岸局勢，總統表示要維持區域的和平與繁榮，兩岸關係是一個重要的關鍵，她籲請國人同胞放心，兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在過去國民黨威權時代，不相往來的老路。

總統強調，維持現狀是政府不變的立場，也是臺灣向區域、向世界做出的有效承諾，亞洲的和平、繁榮和發展，是區域內所有國家的責任，而兩岸的問題，就是區域和平的問題，政府會善盡區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，這是全體臺灣人民共同的期待，也是她的使命。

副總統陳建仁也針對年金改革議題表示，年金改革的目的，是要促進社會團結，而不是要製造社會對立；改革的對象是制度，而不是個人或特定族群，在改革的過程中，確實有不少人的利益因此蒙受損失，也有不少人感受到被污名化、被標籤化的委屈，他也向相關的國人同胞，表達歉意、謝意和敬意。

陳副總統最後也期許在未來的一年，不負人民所託，做得更好，並持續推動各項改革，讓臺灣更進步、更美好！讓國人同胞更幸福、更美滿！

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社