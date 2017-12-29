馮部長：充實學養熱愛國家　達成保國衛民使命

月會上午在國防部博愛營區舉行，馮部長偕同副部長蒲澤春上將、張冠群上將、副總長執行官陳寶餘上將，分別為晉任校官與士官長人員授階，頒授軍、士官忠勤勳章，並晉升文職人員，以及表揚「提升軍人形象績優人員」等17項評比與各類績優單位、個人，對他們的工作成果和付出表達肯定，期許國軍官兵見賢思齊，帶動國軍整體進步。

「大家唱國歌的時候，是否都像我一樣，感受到對國家的熱愛，覺得熱血沸騰。」馮部長致詞時，首先期勉所有晉任人員，要懷抱著對國家的熱愛及忠誠，肩負起更多責任與使命，為國家安全而努力。

由於下個月就是故總統蔣經國先生逝世30週年的日子，馮部長特別憶及民國56年，他尚在空軍官校求學時，時任國防部長經國先生蒞校視導，所展現勤政、親民的氣度與風範，勉勵晉任人員感念經國先生的精神，「同仁們！記得要腳踏實地做事，不要期望得到人家的掌聲；為國家犧牲奉獻，當國家需要我們的時候，我們就在哪裡。」

馮部長提醒國軍幹部，保持吸收知識的習慣，他舉例說，美國在1990年「沙漠之盾」解救科威特的戰爭後，針對作戰過程，留下大批的記錄並出版叢書，而國防部也翻譯相關書籍逾400冊，大家應珍惜這些以血汗凝成的結晶，多加研讀，充實專業學養，共同戮力達成「濱海決勝，灘岸殲敵」戰略指導，鞏固國家安全。

另外，為了讓晉任人員的家屬一同分享榮耀與喜悅，並感謝他們長期以來在背後默默奉獻、扮演晉任幹部的支持力量，此次月會也邀請眷屬們共同參與，並在會後舉行晉任茶會，由馮部長向晉任人員及眷屬們舉杯祝賀，相互期許百尺竿頭、更進一步，繼續為國家貢獻心力。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社