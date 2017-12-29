柯文哲「打腫臉充胖子」諷優惠應統一？朱立倫：不同考量

台北市、新北市為捷運兒童票的補助隔空較勁，新北市長朱立倫27日宣布新北兒童搭乘捷運享5折的優惠，明顯優於台北市的6折；台北市長柯文哲今（29）日受訪時暗諷，社服應全國統一，才不會有縣市選舉推補助案，結果變成「打腫臉充胖子」。

外界認為柯文哲的打腫臉充胖子之說是在暗諷新北市，甚至有無敬老卡的優惠也成雙北攻防焦點。朱立倫今日受訪時表示，新北市推出的每一項政策，主要是考慮新北市的市民，譬如提到的幼兒、幼童搭乘捷運，主要的考量就是幼兒福利法，另公車、客運、捷運都是一致打5折，也獲得新北市議會的支持。