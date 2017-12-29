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柯文哲「打腫臉充胖子」諷優惠應統一？朱立倫：不同考量

記者陳志仁／新北報導2017/12/29 20:16
▲台北市長柯文哲的打腫臉充胖子之說，被外界解讀是在暗諷新北市；新北市長朱立倫表示，新北市推出的每一項政策，主要是考慮新北市的市民。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.29）
▲台北市長柯文哲的打腫臉充胖子之說，被外界解讀是在暗諷新北市；新北市長朱立倫表示，新北市推出的每一項政策，主要是考慮新北市的市民。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.29）

台北市、新北市為捷運兒童票的補助隔空較勁，新北市長朱立倫27日宣布新北兒童搭乘捷運享5折的優惠，明顯優於台北市的6折；台北市長柯文哲今（29）日受訪時暗諷，社服應全國統一，才不會有縣市選舉推補助案，結果變成「打腫臉充胖子」。

外界認為柯文哲的打腫臉充胖子之說是在暗諷新北市，甚至有無敬老卡的優惠也成雙北攻防焦點。朱立倫今日受訪時表示，新北市推出的每一項政策，主要是考慮新北市的市民，譬如提到的幼兒、幼童搭乘捷運，主要的考量就是幼兒福利法，另公車、客運、捷運都是一致打5折，也獲得新北市議會的支持。

朱立倫指出，至於敬老卡的部分，新北市從民國93年開始就發行了敬老卡，可能台北市長柯文哲有一點資訊上的落差，或許柯文哲因為市政繁忙，有時候幕僚提供的一些資訊不是很完整，這個無可厚非啦！覺得雙北大家可以合作的盡量合作，那各自考量的部分，總是會有一些差異。

朱立倫說，各縣市有各縣市的考量，就像新北市的UBike前半個小時免費，也是因為考慮到希望大家能夠少用這些個人的機車或汽車，希望能夠盡量節能減碳，也達到這樣的效果，各地有各地不同的考量，我們都彼此尊重；媒體則追問朱立倫是否臉有腫腫的嗎？朱立倫僅回應「謝謝」。

關鍵字捷運兒童票朱立倫柯文哲打腫臉充胖子敬老卡
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