台股週線3連紅 元月行情有影

（中央社記者田裕斌台北29日電）台股封關日走勢強勁，尾盤強拉35點，週線演出3連紅，分析師表示，技術指標轉強，看好外資後續回補力道，台股元月行情有影。

根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數上漲105.59點，漲幅約1%，台灣50指數上漲81.23點，漲幅約1.03%，寶島股價指數上漲116.87點，漲幅約0.96%；產業別指數方面，以玻璃陶瓷類指數上漲9.52%漲幅最大，光電類指數下跌2.46%跌幅最大，未含金融類指數上漲101.27點，漲幅約1.13%，未含電子類指數上漲225.08點，漲幅約1.58%，未含金融電子類指數上漲264.64點，漲幅約2.18%。