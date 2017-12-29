總統：中國領導人理性 應不會對台動武

蔡總統表示，面對這樣的局勢，每個國家有各自的戰略，很重要的是要跟周邊國家保持溝通、相互合作。因此，台灣隨時跟周邊、想法相近的國家保持密切溝通，相互交換意見。

蔡總統、副總統陳建仁今天參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。媒體詢問，中國軍機活動頻繁，加上東亞情勢動盪，台灣該如何因應？蔡總統說，這「不是台灣自己面對的局勢」，而是整個區域內國家共同面對的局勢。

（中央社記者侯姿瑩、范正祥桃園29日電）共機演訓頻繁，總統蔡英文表示，這牽涉整個東亞情勢，台灣並非單獨面對。蔡總統認為，中國大陸領導當局應該是一個理性決策者，對台動武應該都不在他的決策思考裡面。

面對極具挑戰的情勢，蔡總統說，須在不斷溝通、不斷交換意見的過程中，「取得動態平衡」。

媒體問到是否對中國大陸軍事擴張及頻繁的機艦活動感到憂心？蔡總統說，大陸這些軍事活動，牽動的不只是台灣的情勢，而是整個東亞情勢，台灣並不是單獨面對這個問題。東亞其他國家也都在密切注意這個情勢，「大陸的動機和企圖，我們也在持續觀察」。

蔡總統表示，相信今天中國大陸的領導當局應該是一個理性的決策者，任何對台動武的可能性，應該都不在他現在的決策思考裡面。

總統指出，事實上這個區域的所有國家，對於區域和平穩定，都有一致的看法，連中國都很難排除這樣的看法，也就是兩岸的問題絕對不會是軍事武力的解決，而是會以和平的方法面對不同的意見、立場。

談到兩岸關係的發展，蔡總統說，她從去年520上任至今，歷經了500多天，兩岸關係基本上仍然是維持穩定的局面。雖然過去一年多來，兩岸關係歷經一些事情，但雙方的交流基本上也都維持住。

媒體詢問，蔡總統從政以來，被公認的長才之一是談判，在兩岸關係上面如何發揮？蔡總統回答時笑稱，這就要看怎麼定義談判，談判不一定是用語言或是用文字。另外，談判也不一定是解決現在兩岸關係問題的唯一方法，包括政策和政務處理，以及兩岸的互動，這些都與兩岸關係有關。

至於日前新黨發言人王炳忠因涉共諜案遭搜索，是否影響兩岸關係？蔡總統強調，王炳忠的事情是司法案件，不是政治案件，不需要從政治的角度解讀，她也期待中國大陸能以民主國家的司法案件來看待這件事情。

媒體問及兩岸文化交流頻繁，媽祖是「外國人」嗎？蔡總統幽默地說，她在西元2000年擔任行政院大陸委員會主委時第一個碰到的問題，也是媽祖的問題，當時「媽祖想直航到湄州」。今天她擔任總統，還是得面對媽祖的問題。

蔡總統表示，宗教無國界是普世看法，從來沒有人會去辨識耶穌基督和穆罕默德是哪一國人。宗教的基本價值在於希望能普及至所有人，也照顧所有人的感受，佛祖看眾生也都是平等。

她說，追隨信仰，真正要學到的是平等、不帶分別的心。信仰是沒有國界，媽祖是兩岸很多人的信仰，也是華人世界的共同信仰，媽祖的信仰文化是華人世界的共同資產，也是兩岸共同珍惜的宗教資產。1061229