當沖降稅激量 台股今年日均量6年新高

（中央社記者田裕斌台北29日電）台股今年量價齊揚，根據台灣證券交易所統計，今年日均量回到新台幣千億元之上，達新台幣1048.71億元，創自2012年以來新高，當沖降稅刺激量能奏效。

證交所統計，自1993年以來，台股全年日均量超過1300億元僅在1997年及2007年出現過，日均量分別達1302.1億元、1337.8億元，雖然2008年遭遇金融海嘯，台股量能急縮，但日均量仍維持在千億元以上水準，直至2012年因證所稅開徵，資本市場急凍，當年台股日均量剩下809.5億元。

證所稅的緊箍咒讓台股人氣持續退潮，即使在2015年台股一度上攻萬點，卻難吸引散戶投資人回籠，根據統計，2012年至2016年台股全年日均量連900億元的門檻都難跨過，去年更落至日均量僅775.23億元，連券商都大喊活不下去。