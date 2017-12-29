當沖降稅激量 台股今年日均量6年新高

（中央社記者田裕斌台北29日電）台股今年量價齊揚，根據台灣證券交易所統計，今年日均量回到新台幣千億元之上，達新台幣1048.71億元，創自2012年以來新高，當沖降稅刺激量能奏效。
證交所統計，自1993年以來，台股全年日均量超過1300億元僅在1997年及2007年出現過，日均量分別達1302.1億元、1337.8億元，雖然2008年遭遇金融海嘯，台股量能急縮，但日均量仍維持在千億元以上水準，直至2012年因證所稅開徵，資本市場急凍，當年台股日均量剩下809.5億元。
證所稅的緊箍咒讓台股人氣持續退潮，即使在2015年台股一度上攻萬點，卻難吸引散戶投資人回籠，根據統計，2012年至2016年台股全年日均量連900億元的門檻都難跨過，去年更落至日均量僅775.23億元，連券商都大喊活不下去。
隨著證所稅廢除、立法院在今年4月三讀通過當沖降稅後，台股量能開始有回溫跡象，6月之後單日成交值站在1000億元之上成常態，11月22日更創下1789.74億元的大量，台股人氣正式宣告回籠。
據證交所統計，去年底台股有交易人數276萬1882戶，至今年底有交易人數突破310萬戶，達310萬5176戶，投入台股的投資人增加超過34萬戶，其中，11月每日平均當沖戶數超過4.4萬戶，占成交值比重達24.4%，顯示在台股當沖的交易人確實愈來愈多，也成為刺激台股量能增加的動能之一。1061229