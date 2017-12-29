送別余光中 鄉愁原音重現催淚

（中央社記者程啟峰高雄29日電）中山大學外國語文系榮譽退休教授、詩人余光中14日病逝，今天舉行告別式，現場追思片播放余光中生前朗讀自己的名作「鄉愁」，台下送別的親友頓時紅了眼眶。

告別式上午在高雄市立第一殯儀館舉行，余光中遺孀范我存在家屬攙扶下出席，藝文界及政壇人士到場送余光中最後一程，前總統馬英九夫婦、中國國民黨主席吳敦義也南下致祭。

現場不開放採訪，參與告別式的中山大學人員事後轉述令人動容的一幕。

余光中靈堂前寫著「唯你的視線無限，能超越地平線的有限」，家祭時，余光中長女余珊珊寫一篇短文，次女余幼珊朗讀兩首英詩，三女余佩珊寫一首詩「星空與永夜」，么女余季珊吟唱詩歌「奇異恩典」追思父親，真情流露父女情深，場面感人。