NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈宰鉉拍MV　喝酒喝到起生理反應藍襪9局大反攻無用　蔣智賢3支1勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

送別余光中 鄉愁原音重現催淚

中央社2017/12/29 20:17
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者程啟峰高雄29日電）中山大學外國語文系榮譽退休教授、詩人余光中14日病逝，今天舉行告別式，現場追思片播放余光中生前朗讀自己的名作「鄉愁」，台下送別的親友頓時紅了眼眶。

告別式上午在高雄市立第一殯儀館舉行，余光中遺孀范我存在家屬攙扶下出席，藝文界及政壇人士到場送余光中最後一程，前總統馬英九夫婦、中國國民黨主席吳敦義也南下致祭。

現場不開放採訪，參與告別式的中山大學人員事後轉述令人動容的一幕。

余光中靈堂前寫著「唯你的視線無限，能超越地平線的有限」，家祭時，余光中長女余珊珊寫一篇短文，次女余幼珊朗讀兩首英詩，三女余佩珊寫一首詩「星空與永夜」，么女余季珊吟唱詩歌「奇異恩典」追思父親，真情流露父女情深，場面感人。

另外，余光中生前曾在中山大學文學院任教，中山大學文學院今天發起「餘光片語、詩海迴響」校園追思活動，在師生常聚的校內菩提樹廣場掛上追思木牘，大家寫下對詩人的思念掛滿樹。有人寄語回憶余光中在校園的身影，有人懷念他的幽默，有人感謝他的詩作陪伴共度美好閱讀時光。

中山大學文學院表示，文學院與余光中擁有許多共同回憶，余光中與師生同仁情誼深厚。余光中驟逝，師生不捨，文學院發起這場校園追思活動，提供追思木牘供人書寫對余光中的懷念，遙寄送別余老。1061229

元旦連假 30日國道易塞車...戰力考量 富邦悍將釋出楊承駿

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan