元旦連假 30日國道易塞車路段出爐

高公局預估，明天為107年元旦假期第一天，預期將出現較大的南下返鄉及出遊車潮，明天上午重點壅塞路段將出現在國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投、國5南下南港系統-坪林等路段。

高公局提醒，明天國道實施的疏導措施包括單一費率、深夜0時到5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統路段8折收費、7時到12時國5南下南港系統及石碇高乘載管制、0時到傍晚6時國1平鎮系統南下及埔鹽系統南下入口封閉，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路或彈性調整出發時間，以避免塞在國道車陣中。1061229