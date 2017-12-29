台商投入陸健康產業　促中醫科學化

由台商和大陸專業社會組織合作的「上海黃浦區亞健康干預效果測評中心」今天開幕。業者表示，中醫的深厚基礎加上科學化的檢測，可以讓測評中心應用的中醫保健智慧得到發揚。

根據中國國務院「健康中國2030」規劃綱要統計，2020年中國大健康產業市場規模將達到8兆元（約新台幣36兆元）。在「十三五規劃（2016到2020年）」中，也提出要在2020年打造一批有競爭力、能滿足民眾需求的健康服務產業。

（中央社記者張淑伶上海29日電）中國大陸健康市場產業規模2年後有望突破人民幣8兆元，官方也持續推動產業升級，以符合市場需要。有台商以「科學化中醫」為訴求，開設健康檢測調理中心，作出差異化競爭。

投資這家測評中心的連淨綠色科技集團董事長陳鴻儀認為，大健康產業未來前景看好，中西醫各有所長，但中醫要得到發揚還有很大的努力空間，科學化的檢測和效果驗證能夠讓大眾更加信任。

測評中心標榜用儀器科學化檢測人體狀況，提供調理方案，其中，運用數位紅外線熱成像的中醫影像技術、中醫四診儀及中醫體質測評系統都是特色。

上海黃浦區亞健康干預效果測評中心由台商投資的上海亞淨實業有限公司與中和亞健康服務中心（北京）聯合成立，未來運作成熟後將會將此模式推廣至上海15個區。

目前中和亞健康服務中心在大陸各地已設有30多家的城市亞健康干預效果測評中心，以推廣中醫養生保健方法和培訓人才為主，並建立健康檢測和管理體系，目的是預防疾病而非治療。1061229