高鐵站實施內地法律 香港律師批大倒退

（中央社香港29日綜合外電報導）針對中國全國人民代表大會常務委員會表決通過在香港高鐵站實施大陸法律，香港大律師公會今天深表「驚恐」，並譴責此舉是自1997年香港回歸以來的最大倒退。

「香港大律師公會」（Hong Kong BarAssociation）表示，這項決定將「重創」人民對香港法治的信心。20年前，香港在享有高度自治的承諾下回歸中國。

中國人大常委會27日表示，在所謂的合作安排下，目前興建中的廣深港高鐵香港西九龍站部分範圍將設立大陸口岸，受大陸法律管轄。

大陸和香港官員均宣稱，在西九龍站設立兩個口岸實施「一地兩檢」，對於旅客的便利而言，是必要的措施。