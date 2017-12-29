峇里島火山活動影響小 旅遊警示調降

外交部領事事務局傍晚發布訊息，峇里島阿貢火山（Agung volcano）11月21日爆發，峇里島機場曾受火山灰影響，11月27日至29日上午暫時關閉，印尼災害防制署最新公告雖仍維持警戒為最高第4級，但表示峇里島大部分地區未受火山影響，居民生活正常，峇里島機場正常運作、安全無虞，預估明年4月雨季前，風向將吹向東方及東南方，估計峇里島機場不受火山噴發的影響。

領務局說，將峇里島旅遊警示燈號從橙色調降為黃色，但仍建議前往峇里島旅遊時，遠離阿貢火山警戒區，也應提高警覺，並與航空公司及旅行社保持聯繫，注意峇里島航班動態，不排除有可能因機場關閉而必須延後返國。

領務局提醒，若在印尼境內遭遇急難需要協助，可撥打駐印尼代表處緊急聯絡電話（0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

外交部的旅遊警示共有4種燈號表示不同程度的警示，紅色燈號表示「不宜前往，宜儘速離境」，橙色燈號表示「避免非必要旅行」，黃色燈號表示「注意旅遊安全並檢討應否前往」，灰色燈號表示「提醒注意」。1061229