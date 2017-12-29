2016年社會保障支出1.8兆元 高齡給付近半

據行政院主計總處定義，社會保障支出（SocialProtection Expenditure）是指政府為減輕家庭或個人承受高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅、其他貧窮等風險或負擔，提供全民享有健康及最低生活保障的支出。

就主要支出項目觀察，社會給付（Social Benefit）向為大宗，2016年為1兆7870億元、占97.2%，較2015年增1190億元，增7.1%；行政費及其他支出524億元、占2.8%，增169億元。

社會給付型態分為現金給付及實物給付，2016年現金給付1兆442億元、占58.4%，增8.3%，實物給付7428億元、占41.6%，則增5.6%。

社會保障計畫型態分為社會保險、社會救助及福利服務兩大類，2016年社會保險給付1兆5323億元、占85.7%，增7.8%；社會救助及福利服務2547億元、占14.3%，則增3.4%。

主計總處說明，社會給付的功能別則分成高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅及其他10項。

其中，2016年以高齡9166億元，占51.3%最多，其次為疾病與健康5960億元，占33.3%居次，合占近8成5，其餘功能別占比則介於1%到6%間。

與2015年比較，高齡給付增772億元、增加9.2%最多，疾病與健康給付增312億元、增5.5%次之，增幅以住宅給付增加12%較大。

為呈現台灣社會保障概況，主計總處依國際勞工組織（International Labour Organization,ILO）社會保障相關理論規範，彙編完成2015年及2016年社會保障支出統計，範圍涵蓋政府規範或強制施行的公共或私人社會保障計畫。1061229