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中央社

傳播低俗 網信辦約談今日頭條鳳凰新聞

中央社2017/12/29 20:36
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）中國國家互聯網信息辦公室今天指導北京市網信辦，針對今日頭條、鳳凰新聞手機用戶端，持續傳播色情低俗、違規提供網路新聞等問題，分別約談兩家企業負責人，責令立即停止違法違規行為。

中國網信網今天報導，今日頭條與鳳凰新聞兩家企業負責人表示，將嚴格落實網信部門管理要求，對相關問題進行自查自糾，分別對違規問題嚴重的部分頻道暫停內容更新。

報導稱，今日頭條手機用戶端的「推薦、熱點、社會、圖片、問答、財經」等6個頻道，自2017年12月29日晚間6時至12月30日晚間6時，暫停更新24小時。

鳳凰新聞手機用戶端「頭條、推薦」等2個頻道，自2017年12月29日晚間6時至12月30日上午6時，暫停更新12小時。

北京市互聯網信息辦公室相關負責人指出，今日頭條和鳳凰新聞手機用戶端，違反國家有關互聯網法律法規和管理要求，傳播色情低俗資訊，存在嚴重導向問題，對網上輿論生態造成惡劣影響。

報導稱，在尚未獲得互聯網新聞資訊服務資質情況下，今日頭條手機用戶端違規轉載新聞資訊，且「標題黨」問題明顯，嚴重干擾網上傳播秩序；鳳凰新聞手機用戶端違規自行採訪和轉載新聞資訊，擾亂網上傳播秩序。

北京市網信辦責令兩家企業深入自查自糾，全面清理網上違規內容，杜絕類似情況再次發生。兩家企業負責人表示，將立即落實各項管理要求，以嚴肅認真的態度，全面加強網站業務和人員管理，切實對社會和廣大網民負責。1061229

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