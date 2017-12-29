立院三讀 通過人文國中小條款

公辦民營的宜蘭縣立人文國民中小學傳出校務及經費收支問題。宜蘭縣政府11月28日表示，校方疑有4大違法，除已送檢方調查，也將在民國106學年度結束後與校方解約，另外招募團隊接管。為此，家長代表、藝人季芹6日還到立法院召開記者會哽咽落淚說，突然解約對師生都是很大的打擊，希望政府給予輔導協助，孩子的教育不該被影響。

由於人文國中小被宣布解約前，並沒有召開公聽會，或與家長、學生、老師等溝通。因此，立法院院會晚間三讀修正通過的條文規定，各該主管機關要提經「學校委託私人辦理審議會（簡稱審議會）」決議終止委託契約前，應召開公聽會，邀請受託學校的教師、學生及家長參與。此一條款遂被外界稱為人文國中小條款。

民主進步黨立委、立法院教育及文化委員會召委張廖萬堅全案完成初審時說，修法對於宜蘭人文國中小案無法適用，但希望教育部國教署就修法後的精神，與宜蘭縣政府教育處協商，讓人文國中小案有圓滿解決的機會，看有沒有轉圜餘地。

他希望宜蘭縣政府能夠依照這次修法的精神召開公聽會，聽老師、家長與學生意見後，另有適當處分，這樣對3方都好。

全案立法院院會晚間完成二讀、三讀。1061229