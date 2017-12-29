法網恢恢 82歲紐約傳奇黑幫分子終入獄

法新社報導，阿薩羅是紐約黑幫家族柏納諾（Bonanno）領袖人物，曾被控在1960年代末期至2013年犯下謀殺、暴力和勒索罪，以及參與1978年12月在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy Airport）的德國漢莎航空（Lufthansa Airlines）保險箱竊盜案。

（中央社紐約28日綜合外電報導）82歲紐約知名黑幫分子阿薩羅（Vincent Asaro）曾被控犯下謀殺罪和1978年漢莎航空竊盜案，2年前獲無罪開釋引發轟動。他今天終因縱火罪遭判8年徒刑，恐在獄中度過餘生。

此案還曾在1990年獲好萊塢名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍為電影「四海好傢伙」（Goodfellas），並贏得奧斯卡獎。

現實中這是美國境內歷來金額最高的竊盜案，當時武裝歹徒從漢莎航空保險箱偷走500萬美元現金與價值近100萬美元珠寶，贓物今日總值估計高達約2000萬美元（約新台幣5.9億元）。

阿薩羅在2014年被捕，但布魯克林（Brooklyn）聯邦法院陪審團在2015年11月認定，阿薩羅在甘迺迪機場竊案中無罪，令檢方受挫。

不過，律師稱其健康情況非常糟的阿薩羅，另遭檢方起訴，在2012年下令對5年前擋他路的汽車駕駛車輛縱火攻擊。他在今年6月認罪，布魯克林聯邦法院法官羅斯（Allyne Ross）今天對他判處8年徒刑，並下令賠償車主2萬1276美元。

布魯克林代理聯邦檢察官羅德（Bridget Rohde）表示：「今日判決，不只針對阿薩羅利用幫派勢力對付他自覺另一名汽車駕駛對他的藐視，同時也針對他一生的暴力犯罪活動。」（譯者：中央社張正芊）1061229