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金融監理沙盒三讀通過 學者：助打世界杯

中央社2017/12/29 20:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）台版監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」今天三讀通過，學者看好透過監理沙盒的推動，在創新能量帶動下，有助新創、中小事業發展，還可實現金融業打亞洲杯、世界杯願景。

立法院今天三讀通過台版監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」，明定金融監督管理委員會核准辦理創新實驗期間以一年為限，可延長一次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。

中華經濟研究院研究員王儷容強調，台版監理沙盒的通過，對台灣來說是很重要的開端，不僅可讓新創團隊在豁免機制下，有發展的空間，也可讓政府透過監理沙盒機制，了解產業的運作並適時調整法規。

王儷容解釋，台灣在金融相關業務及商品法規，多採正面表列而非負面表列，也就是「沒有列在表上的完全不能做」，再加上民粹，使得主管機關不敢放手推動創新，讓台灣陷入進退維谷窘境，如今台版監理沙盒的通過，正好呼應總統蔡英文對新創、中小企業的重視。

「舉雙手贊成」台灣綜合研究院院長吳再益再三強調，台版監理沙盒三讀通過，顯示台灣雖然在金融科技的發展上起步較慢，但台灣勇於跨出去，面對事實，讓台灣未來在金融科技的發展上跨出了重要的一步。

吳再益指出，任何產業都不能只固守本土市場，台灣過去在金融領域相對保守，面對外在嚴峻的挑戰，透過台版監理沙盒實施，可讓台灣的金融商品推陳出新，實現台灣金融業打亞洲杯、世界杯的願景。1061229

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