台正丁醇遭陸控反傾銷 經部籲積極應訴

（中央社記者廖禹揚台北29日電）中國大陸商務部今天公告對台灣、馬來西亞及美國進口正丁醇展開反傾銷調查，經濟部國際貿易局呼籲，業者應把握調查時效，儘早登記參加調查、填復問卷並積極提出書面意見。

本次涉案產品正丁醇在大陸海關稅則號列為29051300，廣泛應用於塗料、粘膠劑、紡織助劑、增塑劑等領域，也是油脂、生物化學藥和香料的萃取劑及優良有機溶劑。

根據大陸海關統計，2014年至2017年6月大陸自台進口涉案產品進口值分別為1.12億美元、1.17億美元、1.06億美元及5405萬美元，約占正丁醇總進口值比重達48.62%至63.64%間，為大陸該產品第一大進口來源。以2016年來看，本次受調的台灣、馬來西亞、美國占總進口值比重各為53.09%、11.33%、8.05%，合計占比超過7成。