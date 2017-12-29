台船為長榮打造 EVER BIRTH全貨櫃輪命名

（中央社記者韋樞台北29日電）台船公司今天為長榮海運所打造的2800TEU級全貨櫃輪EVER BIRTH舉行命名典禮。台船表示，這是為長榮打造的經典船舶，速度、系統和性能均為長榮創造高利潤。

台船發布新聞指出，這是長榮集團向台船公司訂造10艘同系列貨櫃輪中的第3艘，前兩艘已於今年9月3日及10月26日加入長榮海運團隊，其餘7艘預計明年全數完成交付。

今天的命名典禮由台船董事長鄭文隆主持，長榮海運董事長張正鏞命名，由長榮海運董事長夫人林玫君擲瓶。

鄭文隆致詞時表示，「EVER BIRTH」能順利完工交船，是許多人共同努力的成果，他要特別感謝長榮海運駐廠監造代表、美利堅驗船公司(ABS)的驗船師，還有台船全體同仁與供應、協力廠商的辛苦付出與協助，並致上最高的敬意。