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台船為長榮打造 EVER BIRTH全貨櫃輪命名

中央社2017/12/29 20:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北29日電）台船公司今天為長榮海運所打造的2800TEU級全貨櫃輪EVER BIRTH舉行命名典禮。台船表示，這是為長榮打造的經典船舶，速度、系統和性能均為長榮創造高利潤。

台船發布新聞指出，這是長榮集團向台船公司訂造10艘同系列貨櫃輪中的第3艘，前兩艘已於今年9月3日及10月26日加入長榮海運團隊，其餘7艘預計明年全數完成交付。

今天的命名典禮由台船董事長鄭文隆主持，長榮海運董事長張正鏞命名，由長榮海運董事長夫人林玫君擲瓶。

鄭文隆致詞時表示，「EVER BIRTH」能順利完工交船，是許多人共同努力的成果，他要特別感謝長榮海運駐廠監造代表、美利堅驗船公司(ABS)的驗船師，還有台船全體同仁與供應、協力廠商的辛苦付出與協助，並致上最高的敬意。

台船表示，此型貨櫃輪船長211.9公尺，船寬32.8公尺，載重噸達3萬7534噸，可裝載2926個20呎標準貨櫃。且這一型貨櫃船具有節能特色，在設計上採取前瞻式「劍艏設計」，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上也更為優異，與傳統球型船艏設計相比，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

且採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，可提升推進效率。全船使用最新節能低阻漆，減少航行時水下船殼摩擦阻力，達到防污及省油目的；主機也配備最新省油主機(MAN8S70ME-C8.5)，屬新一代高裝載的經濟性綠色船舶。1061229

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