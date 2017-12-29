台開三箭 瞄準智慧城市數位娛樂預防醫療

台開集團今天在法說會中正式宣布，因應集團國際化拓展需求，台開將是一個企業集團，英文名為Taikai Group。邱復生表示，未來將在共享經濟的基礎上，發展智慧城市、數位娛樂，預防醫療三大新事業，並在未來5年內募資新台幣30億元，加上集團的資金，總共取得60億元投注於各新事業體的開發與營運。

過去向來以工業區土地開發為主的台開公司，在邱復生擔任董事長9年後，不但負債比降低，台開也轉型為著眼未來生活型態改變後，在土地開發上因應新的價值產生而對建築開發有不同的想法和規劃設計。

邱復生舉例，台開在智慧城市事業體上與日本物聯網之父坂村健合作，以3階段共同打造花蓮為台灣第一個智慧城市，同時躋身2020東京奧運的100個國際智慧城市之列，台開可複製花蓮智慧城市經驗與國際連結，作為協助其他國家新市鎮建構智慧城市，建立智慧地球。

當年稱霸娛樂事業的邱復生仍不忘投資最新的「數位娛樂事業」，主要以花蓮「新天堂樂園」為主體，這裡以南島文化為中心，用原住民16族圖騰作為外牆圖像，並以音樂與運動為主題，透過AR、VR、影視、多功能互動劇場劇院、直播等多元化呈現，建構下一代的數位娛樂中心。

邱復生指出，除了明年要射的3箭外，台開集團原本在新竹新埔、南投埔里和花蓮等3處均有針對因應未來退休生活和現代人非常需要的身心靈洗練而興建不同的建築與服務。

至於台開集團往海外發展，邱復生透露，台開從開發台灣工業區獲得的經驗，正在評估前往印尼和越南開發智慧型工業園區，同時與還未前進東南亞設廠的台商積極接觸，希望為他們量身訂做適合的工業園區。1061229