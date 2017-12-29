外資股利稅率調至21% 元旦起施行

（中央社記者邱柏勝台北29日電）稅改方案仍在立法院協商期，但財政部今天已先發布「各類所得扣繳率標準」，將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率，自20%調高為21%，明年元旦起施行。外資明年投資台股，租稅負擔將提高。

為縮小內外資股利所得稅率差距，增加國內投資誘因與吸引高階人才，財政部提出稅改方案，除將綜所稅最高稅率級距由45%調降至40%，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。另將外資獲配股利或盈餘扣繳率，由20%調高至21%。

此外，為回饋受薪階級，財政部也大幅提高三項扣除額，其中標準扣除額從新台幣9萬元調高為11萬元，薪資與身心障礙特別扣除額，則分別由12萬8000元調高至18萬元。相關法案已逕付二讀，目前正在立法院協商期間。